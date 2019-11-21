İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından yapılan ilk duruşmada, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası ve sanıkların savunmalarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 12 sanıkla daha önce ilgili verdiği mahkumiyet kararında direndi. Mahkeme ilk kararında, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Akın Atalay’ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç’i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ı 7 yıl altışar ay, Bülent Utku’yu 4 yıl 6 ay, Aydın Engin’i 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya’yı 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik’i 3 yıl dokuzar ay ve Yusuf Emre İper’i 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Kadri Gürsel’in hükmünün Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda kaldırılmasına ve beraatine hükmetti.

AA