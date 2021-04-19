Türkiye Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı 28 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Beyza Boyalı'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.

19 Nisan 2021, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı.


Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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