Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı 28 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Beyza Boyalı'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.
19 Nisan 2021, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.