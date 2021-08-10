Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 30 ilde operasyon başladı
Cumhuriyet tarihinde ilk kez suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 30 ilde başlatıldı. 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
10 Ağustos 2021, Salı 09:15 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı. "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
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