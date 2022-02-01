Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu

Türkiye

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 50 milyon liralık 'kaçak sigara' operasyonu

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen, Cumhuriyet tarihinde en fazla doldurulmuş sigaranın ele geçirildiği operasyonda; 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron ve 5,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirtildi.

01 Şubat 2022, Salı 12:48 Son Güncelleme:
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesindeki kaçak sigara imalathanesine, Buca'daki depoya ve Torbalı ilçesindeki araca eş zamanlı operasyon düzenledi. 


Teknik ve fiziki takiple yapılan operasyonlardaki aramalarda; 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron, 5,5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara imalathanesine el koyuldu. 

Ele geçirilen tüm kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu, operasyonun da 'Cumhuriyet tarihinde en fazla doldurulmuş sigaranın ele geçirildiği operasyon' olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 

Operasyon kapsamında yakalanan 18 şüpheli hakkında ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 5607 ve 4733 sayılı suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)

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