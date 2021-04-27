Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu, 33 yıl hapisleri isteniyor

İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Çin’e gönderilmek üzere Türkiye’den 36 milyon dolara satın aldığı bakır külçeler yerine kaldırım taşı koyan dolandırıcılık şebekesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan K. ile Soner K.’nin ortak olduğu firmanın İsviçre merkezli firma ile saf bakır ticareti konusunda anlaşma sağlandığı anlatıldı. Saf bakırların Tekirdağ’daki fabrikadan TIR’lara yüklendiği ve İstanbul Ambarlı Limanı’ndan Çin’e gönderildiği belirtilen iddianamede, gerçeğin ise sevkiyatın tamamlandığında ortaya çıktığı anlatıldı.

Şirket sahibi ve çalışanların suç işlemek için ortak hareket ettikleri belirtilen iddianamede, sanıkların konteynerlerin yüklemesi sırasında da hazır bekledikleri ve TIR şoförlerinin fabrikada gezmesine engel olarak dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemeye çalıştıkları anlatıldı. Konteynerlere kaldırım taşı yüklemesinin Ambarlı Limanı’nda yapıldığı anlatılan iddianamede, sanık Tayfun G.’nin sahte sigorta belgelerini düzenlediği belirtildi.

Sanık Tayfun G.’nin yapılan işlemleri firma yetkililerin talimatı doğrultusunda yaptığını ve dolandırıcılık faaliyeti sonrası elde edilen gelirin bir kısmının kendisine verildiğini ifadesinde söylediği de iddianamede yer aldı. Çin’deki firmaya kaldırım taşı gönderilmesinin sanıklar tarafından organize edildiğinin, “Kuşkusuz bir şekilde gözler önüne serildiği” anlatılan iddianamede, sanıklar Hasan K. ve Soner Ç.’nin organizasyonu hayata geçirmek için suç örgütü kurdukları ve yönetici konumda oldukları anlatıldı.

“GEVŞEK HİYERARŞİK YAPI”

Sanıkların farklı firmalara yönelik aynı nitelikte dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları ve yargılandıkları anlatılan iddianamede, sanıklar arasında “Gevşek bir hiyerarşik ilişki” olduğu anlatıldı. İddianamede “Cumhuriyet tarihinin bir kişiye yönelik olarak en yüksek miktarlı dolandırıcılık ve sahtecilik olayının hiyerarşik yapıyı içinde barındıracağı hususu da aşikardır” yorumu yapıldı.

33 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan K. ve Soner Ç. hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme olarak özel belgede sahtecilik” suçlarından 11 yıl 3 aydan 33 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık hakkında ise, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme olarak özel belgede sahtecilik” suçlarından 9 yıl 3 aydan 29 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Damla Güler / Milliyet