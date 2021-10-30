Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakam adayı

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği kaymakamlık sınavlarını başarıyla tamamlayan Acar’ın önümüzdeki dönem kaymakam olarak görev alacağı öğrenildi. Acar’ın kaymakam olarak atanmasıyla Cumhuriyet döneminde bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenileri’nden bir kişi ilk kez kaymakamlık görevini yapacak.

BERK ACAR KİMDİR?

Acar, 1995 yılında doğdu. Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu’nu ve Işık Lisesi’ni bitirdi. 2020 yılında da Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan Acar, İngilizce biliyor.

KAYMAKAM OLMA ŞARTLARI NELER?

Kaymakam olmak için aranan şartlar şunlardır;

Kaymakam olabilmek için öncelikle hazırlanmış olan tüm sınavları başarı ile sonuçlandırmak gerekir.

Üniversite mezunlarının ilgili 4 yıllık bölümlerden (Hukuk, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler) birinden mezun olması önemlidir.

Sınava gireceğiniz tarihte dahil olmak üzere 35 yaşın üzerinde olmamak şartlar arasında yer alır.

Kaymakam olabilmek için askerliğin de yapılmış olması gerekir.

Bunların yanı sıra kaymakamlık vazifesini üstelenmek isteyen herkes, staj ve kurs sürecini de tamamlamalıdır.

Milliyet