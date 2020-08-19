Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Konya’da corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da acı haberi paylaşarak "Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" dedi.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.
Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.
Sağlık Bakanı Koca: Acı haberleri azaltalım
Oflaz'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." dedi.