Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Sağlık Bakanı Koca: Acı haberleri azaltalım

Oflaz'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." dedi.