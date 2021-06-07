Cumrocket coin nedir? Cumrocket coin neden yükselişte?

Yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının Kripto parası olan Cumrocket Coin, aniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz ay içinde Dogecoinde yaşanan ani yükseliş, kripto para piyasasına olan ilgiyi artırırken, Cumrocket coindeki bu yükselişin nedeni de merak konusu oldu…

CUMROKET COİN NEDİR?

Cumrocket projesi belli bir işletmenin veya kuruluşun tasarımından çok bir topluluğun çalışmaları ile meydana geldi. Altyapı çalışmalarında ise işlem ücretlerini düşük seviyelerde tutabilmek için Binance Smart Chain altyapısı kullanıldı. Bir non-fungible token (NFT) platformu olan Cumrocket, insanların +18 içeriklerini buraya yükleyerek satışa çıkarmasına olanak sağlıyor. Alışveriş işlemlerinin kripto para üzerinden gerçekleşiyor. Böylelikle de işlemlerde belli bir seviyeye kadar anonimlik sağlanıyor. Toplam 10 milyar arzı olacak biçimde tasarlanan CUMMIES, bu platformun standart tokenı olarak işlev görüyor. CUMMIES sahipleri, tokenı tuttukça cüzdanlarını büyütebiliyorlar. Her işlemden kesilen işlem ücretinin yüzde ellisi CUMMIES sahiplerine daha fazla CUMMIES vermek amacıyla kullanılıyor. Diğer yüzde ellisi de imha ediliyor.

CUMROCKET COİN NEDEN YÜKSELİŞTE?

Kripto para piyasasına etki eden en büyük faktörlerden birinin milyarder iş adamı Elon Musk’ın attığı tweetler olduğu artık hemen herkes tarafından biliniyor. Musk bu sefer de NTF piyasasının kripto parası Cumrocket hakkında attığı tweet ile gündeme oturdu ve kripto para piyasasında büyük dalgalanmaya neden oldu.

Musk’ın tweet’inden önce 0.06 dolar olan Cumrocketin değeri an itibariyle 0.1078 dolara ulaştı. Diğer yandan Elon Musk bu sefer tweetinde kelimeler yerine emojileri kullanmayı tercih etmesi de dikkat çekti. Musk tweetindeki emojilerle Cumrocket coinin aya çıkacağı imasında bulundu…



