Cüneyt Arkın en büyük korkusunu açıkladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında bulunan 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşım yaptı.

"EŞİMİ KAYBETMEKTEN KORKUYORUM"

Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade etti. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum" diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.

Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım'a duyduğu aşkı kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor.







