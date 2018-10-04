Müjdat Gezen'in yönetmenliğinde Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Hayko ve Fatih Ürek'in rol aldığı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikal, 20 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Cüneyt Arkın, müzikalin basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi.

'TÜRK HALKININ HAYIR DUASI VARSA...'

Hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatan Arkın, şöyle konuştu:

"İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var."

'ÇOK GÜZEL BAKAR TÜRK İNSANI'

Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben Avrupa'yı dolaştım ve alkolle uyuşturucu konusunda bilgi verdim. İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk."

EŞİ İKNA ETMİŞ

Müzikalde gazino patronunu canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın, Müjdat Gezen'in kendisi yerine eşi Betül Hanım'ı ikna ettiğinin altını çizerek, "Ben çok kale fethettim. Fakat Müjdat kaleyi içeriden fethediyor." dedi.

Eşinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Arkın, "Betül olmasa, belki Cüneyt Arkın olmayabilirdi. Betül hanımın bana olan katkısı çok önemli." diye konuştu.

Müjdat Gezen, yönetmenliğin yanı sıra oyunda deli bir şair ve bestekarı da canlandıracak.