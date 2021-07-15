Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım!

Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinde ağırlandı.

'ARTİST DEFTERİ BAŞROLDE CÜNEYT ARKIN' SERGİSİ

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenen etkinlik kapsamında, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı yapılırken, 'Cüneyt Arkın Filmi' gösterimi yapıldı.

83 yaşındaki sanatçı, 1968 yılından beri hayatında olan eşi Betül Cüreklibatır ve 45 yaşındaki oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip, filmi izledi.

CÜNEYT ARKIN'IN DUYGUSAL ANLARI

Sergide; rol aldığı Yeşilçam filmlerinin afişleri, nostaljik fotoğrafları ve gazete kupürleri yer alan Cüneyt Arkın, davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Usta oyuncu, "Utanmasam ağlayacağım. Başkanın sanata bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ ZOR TUTUYORUM'

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, "Gerçekten çok duygulandım, dokunsalar ağlayacağım. 1968 sonrası her karesinde hayatındaydım. Oğlum da burada. Zor tutuyorum kendimi, çok duygulandım" dedi.

Betül Cüreklibatır, "Kişilikli, karakterli bir insan yani çok çalıştı. Çok azimli, çok hırslı. Kolay bir iş değil film çekmek, çok zordu. Yokluklar içinde film çektiler ama severek yaptılar işlerini. Hep ayrı geçirdik hayatımızı. Çünkü bu kadar filmi elde etmek kolay bir şey değildi. Ne bayram bildik, ne seyran bildik. Bu benim fedakarlığım biraz" şeklinde konuştu.

TWITTER'A 'MAVİ TİK' TEPKİSİ

Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulunmuştu.

Sosyal medyada günlük hayatında kesitler yayınlayan oyuncu, 'mavi tik' (resmi hesap) için başvuruda bulunduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Kendisine gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayan Türk sinemasının usta ismi, "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulunmuştu.

83 yaşındaki oyuncunun sitemine hayranlarından destek yağmıştı:

"Sen bu milletin gönlünü almışsın, mavi tik almasan ne olur."

"Twitter'a senin mavi tik vermen lazım usta."

"Büyük usta sen milletin gözünde mavi tik'i almışsın Twitter'da kimmiş."

"Sizin o güzel gözleriniz gerçek mavi tik. Gözleriniz yeter."

"Saçmalık, size mavi tik vermeyip de kime verecek acaba?"

"Cüneyt abi sana mavi değil altın tik gerek."