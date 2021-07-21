Cüneyt Arkın ve oğlundan bayram pozu

Cüneyt Arkın, oğlu Kaan Cüreklibatır ile paylaştığı bayram pozuyla dikkat çekti. Usta sanatçı, Instagram gönderisine, "Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun” notunu yazdı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Yaklaşık 50 bin beğeni alan fotoğrafa Cüneyt Arkın’ın hayranları çok sayıda yorum yazdı; "İyi ki varsınız. Ailenizle sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum", "Büyük usta bayramınız mübarek olsun."