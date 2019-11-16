Cüneyt Arkın: Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın ile gençlik dönemlerine ait iki fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

'Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir'

51 yıllık eşine olan aşkını sosyal medyada anlatan usta sanatçı, "Betül'e 'bebek' derim. Keyfim çok yerindeyse 'papatyam!' Beyaz papatyaları çok sever. Betül'ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim" mesajını yazdı.

Binlerce beğeni aldı

Instagram'da 210 bin takipçisi olan Cüneyt Arkın'ın aşk dolu paylaşımı binlerce beğeni aldı.





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