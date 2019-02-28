Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın yer almasının ardından usta sanatçı Instagram hesabından açıklama yaptı.

Arkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Netflix Türkiye'de yayınlanan Muhafız dizisinin tanıtım filminin hemen sonrasında 'Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'da usta oyuncu Cüneyt Arkın rol alacak' haberleri doğru değildir."

"Arkın dizinin ilk sezon yayını öncesi dizinin sadece tanıtım bölümde yer almıştır."

"Dizinin ana bölümlerinde yer almayı kapsayan bir anlaşma yapılmamış bu konuda bir teklif yapılmamıştır. Teklif yapılması halinde koşullarçerçevesinde değerlendirilecektir."

"Bu açıklamayı yapma sebebimiz; doğru haber alma hakkına her zaman saygı duyduğumuz, biricik sevenlerimizin bizlere gönderdiği heyecan dolu tebrik mesajlarıdır."

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