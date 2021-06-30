Magazin Cüneyt Arkın'dan 'Mavi tik' sitemi!

Cüneyt Arkın'dan 'Mavi tik' sitemi!

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Cüneyt Arkın'dan 'Mavi tik' sitemi!

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sitemde bulundu. Usta sanatçı Cüneyt Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca isyan etti.

30 Haziran 2021, Çarşamba 15:09 Son Güncelleme:
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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu. Usta sanatçı Cüneyt Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.

83 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın haklı sitemine hayranlarından destek yağdı.

İşte Cüneyt Arkın'ın yanında olan ve Twitter'a seslenen o mesajlar:

  • Tüm dünya bir araya gelse böyle bir jön bulamaz @Twitter adamın canını sıkma, kaçak yayıncıya, sahte hesaplara mavi tık veriyorsun da ülkenin milli mirasına mı vermiyorsun?
  • Sen bu milletin gönlünü almışsın, mavi tik almasan ne olur?
  • Cüneyt abi sana mavi değil altın tik gerek.
  • Twitter'a senin mavi tik vermen lazım ustaaa
  • Efendim sizin o güzel gözlerinizgerçek mavi tik. Gözleriniz yeter.

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