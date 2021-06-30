Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu. Usta sanatçı Cüneyt Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.

83 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın haklı sitemine hayranlarından destek yağdı.

İşte Cüneyt Arkın'ın yanında olan ve Twitter'a seslenen o mesajlar: