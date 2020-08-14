Cüneyt Arkın'dan nostaljik paylaşım
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından seneler önce çocukları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatur ile çekildiği bir pozun aynısını yeniden verdi.
14 Ağustos 2020, Cuma 07:59 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan Arkın, bu kez çocukları ile çekildiği bir kareyi yayınladı.
"40 yıl önce, 40 yıl sonra..."
82 yaşındaki oyuncu, seneler önce oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatur ile çekildiği pozunu yeniden vererek takipçileriyle paylaştı. Cüneyt Arkın'ın "40 yıl önce, 40 yıl sonra..." notu ile yayınladığı fotoğraf hayranlarından ilgi gördü.
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