Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan Arkın, bu kez çocukları ile çekildiği bir kareyi yayınladı.

"40 yıl önce, 40 yıl sonra..."

82 yaşındaki oyuncu, seneler önce oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatur ile çekildiği pozunu yeniden vererek takipçileriyle paylaştı. Cüneyt Arkın'ın "40 yıl önce, 40 yıl sonra..." notu ile yayınladığı fotoğraf hayranlarından ilgi gördü.