Murat Arkın, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Bir süredir ortalıkta babamın vefat ettiğine dair haberler dolaşıyor. Panik olanlar, telefona sarılanlar, haberi okudukları siteye yorum bırakanlar, haberi arkadaşları ile paylaşanlar bir süre sonra gerçeği öğrenip 'Ne zevk alıyor bunlar' diye kendi kendilerine soruyor. Bazıları haberi okuduğu siteye geri dönüp 'yalan haber' yorumu bırakıyor. O sitelerle bir şekil iletişim etkileşim içine giriyor.

Sonra yalan haber yapan bu sitelerin, profillerin sahipleri yine kendilerine ait olan başka sitelerde bu kez 'Cüneyt Arkın öldü mü ?' başlıklı haber yapıyor. Çünkü bu sorunun cevabını merak edenler arama motorlarına aynen bu soruyu gireceklerini biliyorlar. Bu ikinci haber sadece arama motorlarında ilk sıralarda çıkabilmek için.

Sonra ne oluyor biliyor musunuz ? Hem haberi ilk okuduğunuz site daha sonrasında haberin doğruluğunu öğrenmek için girdiğiniz ikinci site; trafiği ve etkileşimi arttığı için sitesine reklam alıp mangırları cebe indiriyor. Siz üzülüp ah vah derken onlar 'oh' çekiyor her tıklanmaya.

Demem o dur ki dostlar. 'Bunlar ne zevk alıyor yalan haberden' diye düşünerek kendinizi yormayın. Sizin duygularınız, merhametiniz, güzelliğiniz üzerine kurulu bir sömürü sistemi. Bir yazılımcı ve arama motorlarını bilen biri olarak basit bir açıklama...

'Çok konuştun be. Çözüm ne çözüm' mü diyorsunuz? Gerçek hayatta olması gereken gibi sanal dünyada da aynısını yapın. Size bir kez dahi olsa yalan söyleyeni bloklayın. İzlediğiniz televizyon kanallarından okuduğunuz gazeteye, internet sitelerine varana kadar olan bu eleme size kendinize daha fazla ayırabileceğiniz zaman olarak geri dönecek. Son olarak bu tarz yalan haber yapanlara bir cümle. Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak.

Sevgilerimle.''