Futbol Cüneyt Çakır derbide sakatlandı

Cüneyt Çakır derbide sakatlandı

Futbol

Cüneyt Çakır derbide sakatlandı

Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı ağırladığı derbide Taylan Antalyalı'nın pası Cüneyt Çakır'a çarptı ve tecrübeli hakem kısa süreli sakatlık geçirdi.

17 Ocak 2021, Pazar 22:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'daki dev derbide ilginç olay. Müsabakanın 90+5. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın pası hakem Cüneyt Çakır'a çarptı.

Karın boşluğuna gelen top sonrası nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından maça devam etti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlgili Haberler
Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiDerbide Galatasaray'a Şener Özbayraklı şoku



Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in ilk derbisi Beşiktaş-Galatasaray