Cüneyt Çakır derbide sakatlandı
Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı ağırladığı derbide Taylan Antalyalı'nın pası Cüneyt Çakır'a çarptı ve tecrübeli hakem kısa süreli sakatlık geçirdi.
17 Ocak 2021, Pazar 22:08 Son Güncelleme:
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İstanbul'daki dev derbide ilginç olay. Müsabakanın 90+5. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın pası hakem Cüneyt Çakır'a çarptı.
Karın boşluğuna gelen top sonrası nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından maça devam etti.
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