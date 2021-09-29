Milan, Şampiyonlar Ligi grup maçında Atletico Madrid'i ağırladı. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır'dı. Çakır, 29. dakikada Franck Kessie'yi ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç etti. İlk eleştirisini buradan alan Çakır için Milan teknik direktörü Pioli, "Maçın hakemi en iyi gecesini geçirmedi. Kessie'nin ikinci sarı kart kararı ağırdı" dedi.
10 kişi kalan Milan, 1-0'lık üstünlüğünü uzun süre korudu. Ancak 84. dakika Griezmann ve 90+7'nci dakikada penaltıdan Luis Suarez, Atleti'yi öne geçirdi. 90+7'nci dakikadaki penaltı kararı ise Cüneyt Çakır'ı İtalya'da düşman ilan ettiren karardı.
Milan'ın hocası bu karar için, "Penaltı kararı da doğru değil. 50-50 ortada kaldığı durumlarda hep karşı taraf lehine karar verdi" dedi.
İtalyan eski teknik adam ve yorumcu Fabio Capello ise çok daha sert konuştu.
"Maçı mahvetti, böyle hakemlik yapılmaz"
Capello, "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız" dedi.
"VAR'a gitse iptal edecekti"
Milan oyuncusu Bennacer ise maç sonunda Cüneyt Çakır'a öfkeliydi. Bennacer, "Her şeyimizi verdik ama ayrıntılar maçı belirledi. Böyle kaybetmek çok acı. VAR neden var anlayamıyorum! Neden devreye girmedi? Hakem VAR'a gitse penaltıyı iptal ederdi" dedi.