Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç verilmedi Süper Lig'in 17. haftasında hangi maçlarda hangi hakemlerin görev alacağı açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listede Fenerbahçe-Beşiktaş maçının orta hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a maç verilmedi.