Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç verilmedi

Süper Lig'in 17. haftasında hangi maçlarda hangi hakemlerin görev alacağı açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı listede Fenerbahçe-Beşiktaş maçının orta hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a maç verilmedi.

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Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç verilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Ligin 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri :

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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