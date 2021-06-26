Cüneyt Çakır'a Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev
FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 28 Haziran 2021 tarihinde oynanacak Hırvatistan-İspanya maçında düdük çalacak.
26 Haziran 2021, Cumartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.
Karşılaşmada Alman hakemler Bastian Dankert VAR, Christian Dingert AVAR1, Christian Gittelmann AVAR2 ve Polonyalı Pawel Gil AVAR3 olarak görev yapacak.
DHA
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