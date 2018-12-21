Cüneyt Kösal kimdir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Kanuni ustası, bestekâr, hanende ve müzikolog Cüneyt Kösal 87. yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının ölüm haberini İBB Kültür duyururken acı haber sonrası "Cüneyt Kösal kimdir?" sorusu gündem oldu.

CÜNEYT KÖSAL KİMDİR?

Cüneyt Kosal, 1931 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Meşhur bestekâr Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin bir zamanlar yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Babası Mehmet Vedat Kosal hukukçu bir noterdi. Müziğe ilgisi ise annesi Sâcide Kosal'dan geliyor. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nden mezun olan Cüneyt Kosal, 1949'da tıp eğitimi almak maksadıyla tekrar İstanbul'a döndü. Tıbbiye'yi üçüncü sınıfta yarıda bıraktı. Arkadaşı Ayhan Sökmen'in vesilesiyle Emin Ongan ile tanıştı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katılmaya başladı.

Lise son sınıfta kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ'nın teşvikiyle 1952'den itibaren radyoda da icra etmeye başladı. Yıllar boyunca Münir Nurettin Selçuk, Perihan Altındağ Sözeri, Sabite Tur Gülerman, Bekir Sıtkı Sezgin, İnci Çayırlı, Niyazi Sayın, Ahmet Özhan, Ahmet Hatipoğlu, Cinuçen Tanrıkorur, Nezih Uzel, Ulvi Erguner, Aka Gündüz Kutbay gibi sanatçılarla çalıştı. İsim babası da olduğu "Klasik Türk Sazları Beşlisi" 'nin bir üyesi olan Cüneyd Kosal (Kanun) Doğan Ergin (ney), Nihat Doğu (Kemençe), Abdi Çoşkun (Tanbur) ve Vahit Anadol (Ritm) ile birlikte bir grup oldu ve pek çok kayıt yapıp icra sergiledi. Yurtdışında da pek çok icra sergiledi ve kayıt yaptı.

1 Ekim 1959 yılında Ayşe Fitnat Çelik (Kosal) ile evlendi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırmaları Merkezi'ne Türk musikisi nota arşivini bağışladı. Kosal'ın ismi Üsküdar'da bir sokağa verilmiştir. TRT Müzik kanalında yayınlanan bir belgeselde de Kosal'ın hayatı anlatıldı. Ayrıca TRT Nağme kanalındaki "Gönül Ustalarımız" programında kendisiyle bir bölüm hazırlanmıştır. 2016 yılında Beyoğlu Belediyesi'nce verilen Itri Türk Mûsikîsi Ödülleri'nde Hayat Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

Yunus Emre'nin "Ben dost ile dost olmuşam" ilahisine yaptığı beste ilk bestesidir.