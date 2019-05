Çünkü anneler en güzelini hak eder

Bu özel günde “Annem için ne yapmalıyım, annemi nereye götürmeliyim” diye düşünenlere bol alternatifli bir liste hazırladım.

Boğaz’a Karşı Brunch

Anneler Gününe keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler annelerini Boğaz’a karşı keyifli bir brunch’a götürebilirler. Swissotel The Bosphorus, Mövenpick Hotel Levent, For Seasons Sultanahmet ve Beşiktaş, The Stay Otel Ortaköy, Conrad İstanbul Bosphorus , The Ritz Carlton, Büyük Tarabya Oteli, Sait Halim Paşa Yalısı ve St. Regis Otel Nişantaşı bu özel günde unutulmaz bir gün yaşatmak için sizleri bekliyor.

PSM Caz Festivali: Fazıl Say

Piyanist ve besteci Fazıl Say Anneler Günü’nde Zorlu PSM’de şiirin müziğe dönüşeceği bir konsere imza atıyor. Serenad Bağcan, sesiyle Fazıl Say’a eşlik edecek. Fazıl Say, ‘Körfez Dalgaları’, ‘Brahms İzmir’de’, ‘Kordonda Sessiz Sabah’, ‘Chopin İzmir’de’ , ‘Urla Şairi’, ‘Rahmaninov İzmir’de’ ve zeybek bölümünden oluşan ‘İzmir Süiti Opus 79’ isimli eserlerinin performansını gerçekleştirecek.

Günübirlik Kaçamak

Anneler Günü’nde İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmaya ne dersiniz? Polonezköy, Maşukiye, Ağva, Garipçe Köyü, Şile, Abant Gölü, ve Yedigöller günübirlik ziyaretlere en uygun rotalar. Bu tatil beldelerinde ister yöresel kahvaltı yapın ister piknik alanlarına geçin. Hem eğlenin hem de mangal keyfi yapın.

Annenizi şımartın

Yeşilin ve mavinin göz alabildiğine uzandığı, orman, göl ve deniz manzaralı sağlık merkezlerinde birbirinden farklı masajlar, bakımlar, su terapileri ve termal havuzlarda annenizi huzur ritüeline davet etmeye ne dersiniz? İstanbul’a bir adım uzaklıktaki Yalova ve Sapanca’daki SPA otellerinden birine annenizi götürün. Hem stresten uzak bir gün geçirsin, gençleşip güzelleşsin, hem de kendini canlı, enerjik ve sağlıklı hissetsin.

Tekne ile boğaz turu

Annelerine sıra dışı hediye vermek isteyenlere Boğaz turunu öneririm. Özel teknelerle yapılan tur tekneleri Eminönü, Ortaköy, Kabataş, Beşiktaş, Arnavutköy ve Üsküdar’dan kalkıyor. Yemekli seçenekleri de bulunan turlarda yolculuk kalkış noktasına bağlı olarak 4.5 saate yakın bir süreye çıkabiliyor. Arzu ederseniz bu turu şehir hatları vapurlarıyla da yapabilirsiniz.

Sanatsever anneler için

Annenizi İstanbul’da resim, heykel ve güzel sanatlar turuna çıkarmaya ne dersiniz? Şener Özmen’in ‘Yeni Bir Umutsuzluk’ sergisini Pilevneli Gallery Mecidiyeköy’de, Yıldız Morgan’ın ‘Bir Dağ Masalı’ adlı sergisini İstanbul Modern’de, Kirkor Sahakoğlu’nun ‘PASSION’ sergisini Maçka Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde, seramik sanatçısı Ömür Tokgöz’ün ‘Misafir Odası’ sergisini ECNP Galeri Teşvikiye’de, İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin ‘De Dentro’ isimli sergisini Trump Art Gallery’de ziyaret edebilirsiniz.

Prens Adaları

Prens Adaları; Büyükada, Heybeliada, Burgaz ve Kınalıada Anneler Günü’ için ideal bir alternatif. Yaz mevsiminde çok kalabalık olan adalara gitmenin şimdi tam zamanı. İster bu güzel dört adadan birini seçin ve orada kalın. İsterseniz aynı gün hepsine tek tek uğrayın. Yürüyerek veya bisikletle adaları gezin, tarihi kiliselerini, köşklerini görün. Sahile kurulu irili ufaklı restoranlarda annenize jest yapın.

Masterpiece etkinlikleri

Sanat, müzik ve eğlencenin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri anneler için ideal bir etkinlik. Masterpiece’in bir kurs değil, yeteneğe ve deneyime de önem vermiyor. Katılımcılarına gerekli tüm malzemeleri sağlayan etkinliklerde tek yapmanız gereken Masterpiece sanatçılarının direktiflerini dinleyerek hem eğlenin, günün sonunda da kendi ellerinizle yarattığınız sanat eseri ile eve dönün.

Fotoğraf Festivali - Bomonti

Mayıs ayının en heyecan verici etkinliklerinden biri Fotoğraf Festivali. Hevesli fotoğraf severleri çeşitli atölyeler ve panellerde buluşturacak olan festival ‘Photography on Film’ adlı film programıyla daha da renklenecek. Festivalde, annenizi Hellen Van Meene, Julia Fullerton- Batten ve Alicia Moneva gibi dünyaca ünlü fotoğrafçılarla bir araya getirip selfie çekebilirsiniz.

'Şehirden ayrılamam'

Anneler Günü’nü İstanbul’da kutlamak isteyenlerin alternatifi oldukça çok. Nişantaşı, Karaköy, Cihangir, Balat, Tünel, Sultanahmet, Moda, Fenerbahçe ve Bağdat Caddesi hem alışveriş için hem de hoş vakit geçirmek için sonsuz seçenekler sunuyor. Tarihi ve popüler sokaklarda hem alışveriş yapabilir, hem de onlarca kafe ve restoranlarında yemek yiyebilirsiniz.

Hazırlayan: Bekir Saçar