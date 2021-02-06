Üzerini kendi zevkinize göre süsleyebileceğiniz cup kek tarifi yapmak istiyorsanız enfes bir tarifimiz var. Sevdiklerinize hazırlamak için cup kek tarifi arıyor ya da cup kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cup kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Cup kek tarifi

Cup kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

6 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

2 çorba kaşığı kakao

Üzeri için:

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı toz şeker

2 Çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı margarin

Üzerinin süslemesi için:

3 çorba kaşığı Hindistan cevizi

3 çorba kaşığı renkli şeker

Cup kek yapılışı

Derin bir çırpma kabının içerisine öncelikle yumurtalar ve şeker konulur. Mikser ile yumurtaların renkleri açılana dek çırpılır. Bu işlemin yaklaşık 7 dakika yapılması gerekmektedir. Çırpma işlemi sürerken malzemenin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ilave edilir. İlave edilen bu malzemelerin ardından çırpma işlemi yaklaşık olarak 2 dakika kadar sürdürülmelidir. Çırpma kabının içerisine kakao ilave edilir ve çırpma içlemi tamamlanır. Ayrı bir kabın içerisine un, kabartma tozu, vanilya süzgeç ile elenir. Elenmiş olan kuru malzeme karışıma ilave edilir ve tahta bir kaşık yardımı ile hamur nazikçe karıştırılır. Bu aşamada mikser kullanılabilir, fakat mikserin düşük devirde çalıştırılması gerekmektedir. Çünkü bu kekin özelliği çok kabarmasıdır ve kekin kabarması isteniyorsa kuru malzemeden sonraki işlemin nazik ve yavaş yapılması gerekmektedir. Topak kalmayacak şekilde karıştırılan hamur kalıplara dökülmek üzere hazırdır. Kekin pişirileceği küçük kağıt veya silikon kalıplar fırın tepsisine sıralanır. Kalıpların her birisine 1,5 çorba Kaşığı hamur dökülür. Kağıt kek kalıbı tercih edildi ise her bir kekin altına 2 adet kalıp konulmalıdır. Kek çok fazla kabara cağından, tek kalıp taşımayacaktır ki bu sebepten iki kalıp önerilmektedir. Silikon kalıplarda bu sorunlarla karşılaşılmayacağı için tek kalıp yetecektir. Kalıplara yerleştirilen hamurlar önceden ısıtılmış olan 170 derecelik fırına yerleştirilebilir. Keklerin pişme süreleri yaklaşık 15 dakikadır. Pişen kekler soğumaları için bir kenarda bekletilir.

Üzerinin kremasını pişirmek için derin ve yapışmaz özellikli bir tencere ocağa alınır. Tencerenin içerisine süt, un, kakao ilave edilir. Tencerenin altı mutlaka kısık olmalıdır. Bir çırpma teli ile sürekli karıştırılmalıdır. Kaynamaya başlayan kremanın içerisine önce toz şeker ardından margarin ilave edilir. Krema kaynadıktan sonra 4 dakika pişirilmelidir. Pişme işlemi tamamlanan krema hafif ılık hale gelene kadar çırpılmalıdır. Soğuma ve dinlenme işlemi tamamlanmış olan keklerin üzerlerine krema kaşık yardımı ile dökülmelidir. Kekin soğuk kremanın ılık olması gerekmektedir. Kremaları dökülmüş olan cup keklerin üzerlerine Hindistan cevizi ve renkli şekerler serpilmelidir. Bu aşamada Hindistan cevizini veya renkli şekeri kullanmak istemeyenlere öneri, keklerin üzerlerine rendelenmiş olan beyaz çikolatada serpilebilir.



