Çürük kavak ağacı otomobilin üzerine devrildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kökü çürüyen kavak ağacı, rüzgarın da etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi

08 Mayıs 2019, Çarşamba 21:39
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Çürük kavak ağacı otomobilin üzerine devrildi

Olay, Güneşli Mahallesi Şehit Levent Kuşoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerindeki bir evin bahçesindeki kavak ağacı, kökünün çürümesi sonucunda rüzgarın da etkisi ile devrildi. Ağacın bir kısmı, yol kenarında park halinde duran otomobilin üstüne düştü.

DALLAR MAKİNE YARDIMIYLA TEMİZLENDİ

Kilolarca ağırlıktaki dallar, otomobilin arka camını patlatırken aracın kaporta kısmına da zarar verdi. Aracın üzerindeki dallar, hızar makinesi yardımıyla temizlendi.

İHA

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