'Çürük' raporu vermedi diye doktora saldırmış!

Olay, dün Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Mesai bitiminin ardından iş yerinden çıkan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Ebru Kılıç'ın imdat çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken Ebru Kılıç, görev yaptığı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

'ASKERE ELVERİŞSİZ' RAPORU İSTEMİŞ

A.S.’nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa’ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.’nin girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Doktor Ebru Kılıç’a saldırdığı tespit edildi.

Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)