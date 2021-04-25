Cyberpunk 2077, 2020 yılında 13.7 milyon kopya sattı

CD Projekt'in yaptığı açıklamaya göre 10 Aralık 2020'de çıkan oyun, 31 Aralık 2020 tarihine kadar toplamda 13.7 milyon satarken, şirketin diğer oyunu The Witcher serisinin satışları ise 50 milyonu geçti.

Cyberpunk 2077'nin satışlarının %56'sı, yani 7.67 milyon adeti PC'de; %28'i, yani 3.84 milyon adeti PS4'te ve %17'si da yani 2.33 milyon adeti de Xbox One'da bulunuyor. Tüm satışların yaklaşık 10 milyon adeti de dijital olarak satıldı.

Bunlara ek olarak oyunu yaklaşık 30.000 kişi geri iade etmek istedi. İadeler için CD Projekt Red, 2.23 milyon dolar kaybetti.