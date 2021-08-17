Bilim & Teknoloji Cyberpunk 2077 ilk DLC geliyor

Cyberpunk 2077 ilk DLC geliyor

Bilim & Teknoloji

Cyberpunk 2077 ilk DLC geliyor

Cyberpunk 2077'nin sıradaki büyük yaması olan 1.3 için ilk detaylar paylaşıldı. Oyunun ilk güncellemesi ise 17 Ağustos'ta tanıtılacak.

17 Ağustos 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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CD Projekt'in yaptığı açıklama ile Cyberpunk 2077'nin sıradaki büyük yaması olan 1.3'ün ilk detayları belli oldu. Şu an için yalnızca 3 farklı video ile öne çıkan 3 yenilik tanıtılmış durumda. Ancak 17 Ağustos yani bu akşam Türkiye saati ile 19:00'da yapılacak olan canlı yayın ile 1.3'ün detayları ve oyuna gelecek olan ilk DLC tanıtılacak.

Yeni yama ile oyunun mini haritası, oyuncuların araç içindeyken veya dışındayken çevreyi daha iyi görmelerini sağlayacak. Önceki sürümde arabayla hızlı giderken dönüşleri kaçırabiliyordunuz. Automatic Love görevinde Angel ve Skye arasında yapılan karıştırıcı seçim daha kolay hale geliyor. 1.3 ile karakterinizin özelliklerini sıfırlama daha kolay ve ucuz bir hale gelecek.




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