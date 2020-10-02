CD Projekt Red, uzun süredir merakla beklenen ‘Cyberpunk 2077’ oyunu için yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. 30 saniye uzunluğundaki video için Keanu Reeves de kamera karşısına geçti.

Reeves, fragmanda doğrudan kendi görüntüsü ve sesiyle oyunseverlere seslendi. Oyuncu, 2077 yılında suçlu olmanın ne anlama geldiğini anlattı. 2077’de birini suçlu yapacak tek şeyin “yakalanmak” olduğunu ifade eden Reeves’in fragmandaki performansı, büyük beğeni topladı.

Cyberpunk 2077 için yayınlanan tanıtım videosunu dikkat çekici kılan başka bir detay da Billie Eilish. Eilish'in popüler şarkılarından "Bad Guy", tanıtım videosu boyunca arka planda çalıyor.

Cyberpunk 2077, 19 Kasım tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak.



