Cyberpunk 2077 oyunundan iki saniyelik video geldi

CD Projekt RED, yeni oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili 2 saniyelik kısa bir video paylaştı. Bu 2 saniyelik videoyla birlikte, yeni bir etkinlik duyurusu da yapıldı. Yapılan duyuruya göre etkinlik, 25 Haziran tarihinde Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Şirket, etkinlik içerisinde oyunun ilk 25 dakikasının detaylarının konuşulacağını da aktardı. Bu yüzden oyun tutkunlarının, etkinlik sırasında Cyberpunk 2077 ile ilgili merak edilen birçok detayı öğrenebileceği tahmin ediliyor. Geliştirici ekip, Twitch üzerinden düzenleyeceği etkinlik kapsamında oyundaki etkileyici özelliklerinden bir tanesi olan "braindance" ile ilgili de bazı açıklamaların yapılacağını ifade ediyor.

Cyberpunk 2077'nin birkaç ertelemenin ardından yapılan son açıklamayla 19 Kasım itibarıyla yayınlanacak. PS4, Xbox One ve PC platformunda yer alacak oyunun Collector's Edition sürümü de yine tüm platformlar için satın alınabilecek.



