Cyberpunk 2077 siber dolandırıcıların gözdesi oldu

Tespit edilen tehditleri analiz eden uzmanlar, oyunculara Cyberpunk 2077'yi resmi çıkış tarihinden önce indirme şansı sunan birkaç web sitesi buldu. Bu sitelerdeki yükleyiciler gerçeğine çok benziyor, ancak bir oyun dosyası indirmek yerine sadece bir süre bekleyip kullanıcıdan lisans anahtarı istiyor. Bu anahtar, dolandırıcıların hazırladığı bir anketi tamamlayarak ve ardından e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi verileri girerek ediniliyor. Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşıp anahtarı aldığında bir açılış ekranıyla karşılaşıyor ve uygulama kullanıcıya, oyunu başlatmak için önemli işlevler içeren bir DLL dosyasının eksik olduğunu söylüyor. Bu DLL'yi almak için kullanıcıdan anketi tekrar doldurması isteniyor, süreç tıkanıyor ve kullanıcının eli boş kalıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, "Siber suçluların Cyberpunk 2077'ye artan ilgisi anlaşılabilir” diyor:

Herkes yıllardır bu oyunu bekliyor ve tam da yayınlanmasının arifesinde, dolandırıcılar oyunu oynamak için sabırsızlanan kurbanların bilgilerini çalmayı umuyor. Bu yüzden sabırsız oyuncuları resmi lansmanı beklemeye, oyunu güvenilir kaynaklardan satın alarak indirmeye çağırıyoruz.

Dolandırıcılık kurbanı olmamak için dikkat!

Cömert teklif ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla gerçek değildir.

Oyunları doğru kaynaklardan ve doğru yollarla satın alın. İndirmeden önce dağıtım hizmetinin itibarını kontrol edin: Geçmişte etik olmayan şekilde hareket ettikleri tespit edilmişse alışveriş yapmayın.

Verilerinizi girmeden, para ödemeden veya herhangi bir programı indirmeden önce mesajın güvenilir bir kaynaktan geldiğini doğrulayın.

Hızla büyüyen dolandırıcılık veritabanına sahip güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Bu, sahtekarların hazırladığı sitelerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korur.

Dolandırıcıların hilelerini aştıktan ve oyunu güvenli bir şekilde indirdikten sonra, oyun modunu çalıştırmayı unutmayın.





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