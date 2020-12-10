Cyberpunk 2077, Steam’de anlık oyuncu rekorunu kırdı

Cyberpunk 2077, Steam'de yayınlanmasının ardından eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı. Steam’de tek oyunculu oyunlar arasındaki anlık oyuncu rekoru, 2015 yılında yayınlanan Fallout 4'e aitti. Bu oyun, anlık olarak 472 bin 962 oyuncu sayısıyla önemli bir rekorun sahibiydi. Cyberpunk 2077 ise 1 milyon 3 bin 264 anlık oyuncu sayısıyla Fallout 4'ün rekorunu ikiye katladı. Cyberpunk 2077 için paylaşılan anlık oyuncu sayısı, sadece Steam verilerini içeriyor.

Bu alanda dünya rekoru, PUBG'ye ait. Oyuncular, 13 Ocak 2018'de 3 milyon 257 bin 248 oyuncu sayısıyla, tüm zamanların rekorunu kırdı. Dota 2, anlık 1 milyon 295 bin 114 oyuncu sayısına ulaşırken, CS:GO, 1 milyon 308 bin 963 anlık oyuncu sayısına ulaşmıştı.





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