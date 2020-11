Cyberpunk 2077 test oyuncusu: 175 saat oynadım ama bitiremedim

Cyberpunk 2077 test oyuncusu Lukasz Babiel, 175 saattir oyunu oynadığını ancak henüz oyunun bitmediğini söyledi.

Babiel, Twitter hesabından "Nasıl başladı / nasıl devam ediyor" temalı bir paylaşımda bulundu. İki adet görselin yer aldığı tweet’te Babiel'in gezgin olarak 175 saat 43 dakika boyunca oyunu oynadığı görülüyor.

Babiel, bu 175 saatlik sürenin oyunun tamamlanma süresi olup olmadığı yönündeki soruya ise "Pek sayılmaz. Bu, zor seviye oynadığım yavaş tempolu oyunlarımdan bir tanesi" diyerek cevap verdi.

Oyun da zorluk da her an değiştirebiliyor. The Gamer'da yer alan haberde The Witcher 3'ün de benzer bir oynanış süresi sunduğu ve DLC'ler ile birlikte bu sürenin arttırıldığı ifade edildi

10 Aralık'ta PS4, Xbox One, PC ve Stadia için satışa sunulacak olan oyun, Türkçe alt yazı desteğine de sahip olacak. Oyunun PS5 ve Xbox Series S|X sürümü ise gelecek yıl satışa çıkacak.