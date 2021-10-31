Cyberpunk 2077 için güncellemelerin, iyileştirmelerin ve ücretsiz DLC'lerin başlangıçta 2021'de geleceği söylenmişti. Ancak tüm bu beklenenler ani bir kararla 2022 yılına ertelendi.

CD Projekt, ertelemenin nedenini hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu karar, Witcher 3’ün yeni nesil konsollara yönelik güncellemesinin 2022’ye ertelenmesinden iki hafta sonra geldi. Bu gecikmeler, her iki oyunu da denetleyen ekipler tarafından sağlanan öneriler ve doğru yapma arzusunun bir sonucu olarak uygulandı.