Bilim & Teknoloji Cyberpunk 2077, tüm güncellemeleri ve DLC'yi 2022'ye erteledi

Cyberpunk 2077, tüm güncellemeleri ve DLC'yi 2022'ye erteledi

Bilim & Teknoloji

Cyberpunk 2077, tüm güncellemeleri ve DLC'yi 2022'ye erteledi

CD Projekt, Cyberpunk 2077 için tüm büyük güncellemeleri ve DLC’leri 2022’ye ertelediğini açıkladı.

31 Ekim 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 için güncellemelerin, iyileştirmelerin ve ücretsiz DLC'lerin başlangıçta 2021'de geleceği söylenmişti. Ancak tüm bu beklenenler ani bir kararla 2022 yılına ertelendi.

CD Projekt, ertelemenin nedenini hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu karar, Witcher 3’ün yeni nesil konsollara yönelik güncellemesinin 2022’ye ertelenmesinden iki hafta sonra geldi.  Bu gecikmeler, her iki oyunu da denetleyen ekipler tarafından sağlanan öneriler ve doğru yapma arzusunun bir sonucu olarak uygulandı.

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