Bilim & Teknoloji Cyberpunk 2077’de çok fazla bug olduğu söyleniyor

Cyberpunk 2077’de çok fazla bug olduğu söyleniyor

Bilim & Teknoloji

Cyberpunk 2077’de çok fazla bug olduğu söyleniyor

Cyberpunk 2077'nin inceleme puanları ambargonun kalkmasıyla birlikte yayınlandı. Metacritic ortalaması şu anda 90 seviyesinde olan oyun genel anlamıyla epey beğenilmiş olsa da bazı eleştirmenler oyunda çok fazla bug (hata) olduğunu söyledi.

08 Aralık 2020, Salı 14:08 Son Güncelleme:
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Eleştirmenlerin çoğu oyunla ilgili, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla müthiş bir RPG deneyimi sunduğunu söylüyor. Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu ve oyunseverleri yüzlerce saatlik yoğun bir deneyim beklediği belirtildi.

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Oyunun zayıf tarafı ise dövüş dinamikleri olacak. Oyunun yapımcısı olan CD Projekt, aynı eleştiriyi bir diğer popüler oyunu olan Witcher 3'te de almıştı. Birçok eleştirmen ve yayıncı Cyberpunk 2077'de çok fazla bug olduğunu söyledi. Çıkış sürecinde oyuncuları biraz buglı bir deneyim bekliyor.

Cyberpunk 2077'nin Metacritic puanları şu şekilde:

Windows Central -- 100

Gameblog.fr -- 100

IGN Japan -- 100

M3 -- 100

TheGamer -- 100

VG247 -- 100

VGC -- 100

GameSpew -- 100

GamesRadar+ -- 100

Stevivor -- 95

Areajugones -- 95

MGG Spain -- 94

Vandal -- 93

GameWatcher -- 90

IGN -- 90

RPG Site -- 90

Game Informer -- 90

Carole Quintaine -- 90

Eurogamer Italy -- 90

Everyeye.it -- 90

JeuxActu -- 90

Millenium -- 85

Screen Rant -- 80

Trusted Reviews -- 80

PC Gamer -- 78

Gamespot -- 70

GamesBeat -- 60

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