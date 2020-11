Cyberpunk 2077 için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Yayınlanan yaklaşık 7 dakikalık yeni oynanış videosunda oyunun PlayStation 5 ve PlayStation 4 Pro sürümleri kıyaslandı. Videoda oyunun PlayStation 5 sürümünün bir tık önde olduğunu söylenebilir.

Oyun da zorluk da her an değiştirebiliyor. The Gamer'da yer alan haberde The Witcher 3'ün de benzer bir oynanış süresi sunduğu ve DLC'ler ile birlikte bu sürenin arttırıldığı ifade edildi

10 Aralık'ta PS4, Xbox One, PC ve Stadia için satışa sunulacak olan oyun, Türkçe alt yazı desteğine de sahip olacak. Oyunun PS5 ve Xbox Series S|X sürümü ise gelecek yıl satışa çıkacak.