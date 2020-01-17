Cyberpunk 2077’nin çıkış ertelendi
CD Projekt Red’in rol yapma oyunu Cyberpunk 2077‘nin çıkışı 16 Nisan’dan 17 Eylül’e ertelendi. Oyun stüdyosu Twitter hesabından, “Şu anda oyunun tam ve oynanabilir olduğu bir aşamadayız, ancak hala yapılması gereken işler var.” açıklamasında bulundu.
Onur Binay/posta.com.tr
CD Projekt Red konuyla ilgili olarak, “Night City muazzam – hikayeler, içerik ve ziyaret edilecek yerlerle dolu, ancak hepsinin büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle, oynatma testini, sabitlemeyi ve cilalamayı bitirmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Cyberpunk 2077’nin bu nesil için en büyük başarımız olmasını istiyoruz ve erteleme lansmanı bize oyunu mükemmelleştirmek için gereken değerli ayları verecektir.” dedi.
Cyberpunk 2077 için çalışmalar 2013 yılında başladı. CD Projekt Red oyunun tanıtımını geçen yıl yapmaya başlamıştı.