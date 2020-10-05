Cyberpunk 2077 için kutulu kopyaların hazırlanması ile oyunun geçeceği şehir olan Night City'nin de detaylı haritası ortaya çıktı. Resetera adlı forum üzerinden paylaşılan görüntüler, Night City'nin 6 büyük bölgeden oluştuğunu gözler önüne seriyor. Bu bölgeler Watson, Westbrook, Santo Domingo, Pacifica, Heywood ve City Center olacak.

Harita, Night City'nin geniş yapısını açıkça gösteriyor. Oyuncular, bu geniş haritada etkileyici bir açık dünya deneyimi yaşayabilecekler.

Cyberpunk 2077, 19 Kasım tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak.







