Ekonomi CYCE Afrika'ya açılıyor

CYCE Afrika'ya açılıyor

Ekonomi

CYCE Afrika'ya açılıyor

Çin’in önemli dijital varlık borsalarından biri olan Big One’da dikkatleri üzerine toplayan CYCE Afrika’ya açılıyor…

25 Ağustos 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Bir süredir Türkiye’de resmi ziyaretler yürüten Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio, Türk işadamı Hasan Karaozan ile görüştü.

Dünyanın en önemli sorunlarından biri olan ve son dönemde yaşanan üzücü doğa olayları sonrasında gündemin üst sıralarına yerleşen ‘küresel ısınma ve karbon salınımı’ ile mücadele etmek için Crypto Carbon Energy tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE, Kazakistan, Gambia’nın ardında Sierra Leone Merkez Bankası ile çalışmak için görüşmelere başlandı.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan şirket CEO’su Karaozan, ‘Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio ile yapılan görüşmenin çok iyi geçti, Sierra Leone Merkez bankası ile işbirliği yapmak istediğimizi anlattım. Amacımızın daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için olduğunu, bu digital varlığın insanlığa ve dünyaya faydalarını anlattım. Sayın Cumhurbaşkanı ülkesine döner dönmez  kurmayları ve merkez bankası genel müdürü ile hemen bir toplantı yapacağını, en kısa sürede bizi ülkelerinde misafir etmek istediğini belirtti" dedi.

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