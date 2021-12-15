Futbol Cyle Larin için önemli iddia! Marsilya'dan...

Cyle Larin için önemli iddia! Marsilya'dan...

Futbol

Cyle Larin için önemli iddia! Marsilya'dan...

Beşiktaş’ta Cyle Larin’in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği belirsizliğini koruyor. Fransız, yıldız isimle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 10:56 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Cyle Larin’in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği belirsizliğini koruyor. Fransız medyası, Marsilya’nın Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak istediğini iddia etti.Jeunes Footeux sitesi, Marsilya’nın Larin’i renklerine bağlamanın planlarını yaptığını ileri sürdü. Haberde, 26 yaşındaki golcü futbolcunun Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyeceği savunuldu.

Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton’un da gündeminde bulunan Cyle Larin, Beşiktaş’la yaptığı yeni kontrat görüşmelerinde yıllık net 2.5 milyon euro istemişti. Beşiktaş’ın 1.7 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen yıldız oyuncunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı kaydedildi.


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