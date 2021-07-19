Futbol Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı

Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı

Futbol

Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nda sakatlandı

CONCACAF Gold Cup'ın yıldızı Cyle Larin, ABD ile oynanan maçta sakatlandı. ABD maçına kadar 2 maçta 3 golle turnuvanın gol kralı olan Larin'in ilk aşamadaki kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:14 Son Güncelleme:
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ABD'nin Kanada'yı 1-0 yendiği maçın 53. dakikasında Beşiktaşlı Cyle Larin sakatlandı. Kanada'nın golcüsü oyundan alınırken hem Kanadalılar hem de Beşiktaşlılar endişeliydi.

Ancak maçın ardından Kanada teknik direktörü John Herdman, "Sakatlığı ciddi görünmüyor. Larin'in kontrollerinin ardından daha net bilgiye ulaşıp konuşabiliriz" dedi.

Larin'in Kanada formasıyla 10 maçta 8 golü bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını birçok Avrupa kulübü çalıyor.

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