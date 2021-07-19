ABD'nin Kanada'yı 1-0 yendiği maçın 53. dakikasında Beşiktaşlı Cyle Larin sakatlandı. Kanada'nın golcüsü oyundan alınırken hem Kanadalılar hem de Beşiktaşlılar endişeliydi.

Ancak maçın ardından Kanada teknik direktörü John Herdman, "Sakatlığı ciddi görünmüyor. Larin'in kontrollerinin ardından daha net bilgiye ulaşıp konuşabiliriz" dedi.

Larin'in Kanada formasıyla 10 maçta 8 golü bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını birçok Avrupa kulübü çalıyor.