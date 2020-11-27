Futbol Cyle Larin performansı ile dikkat çekiyor

Cyle Larin performansı ile dikkat çekiyor

Futbol

Cyle Larin performansı ile dikkat çekiyor

Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'e giden Cyle Larin, dikkat çeken performasına Beşiktaş'ta da devam ediyor.

27 Kasım 2020, Cuma 11:07 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın sezon başından bu yana performansı en dikkat çeken ismi olan Larin, attığı gollerle taliplerini artıyor. Geçtiğimiz günlerde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

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Takvim'de yer alan habere göre PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes de başarılı golcü Cyle Larin'i listesine aldı. Kanadalı futbolcu, 2018 yılının devre arası transfer döneminde MLS ekibi Orlando City'den 3.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gelmişti.

Geride bıraktığımız sezonu Belçika takımı Zulte Waregem'de geçiren Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncunun, siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.


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