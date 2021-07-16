Cyle Larin'in gol krallığına koştuğu Kanada çeyrek finalde
Kanada, CONCACAF Gold Cup B Grubu'nda ikinci maçını da kazandı. Haiti'yi 4-1 yenen Kanada'da takımın en etkili ismi ise Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin oldu.
16 Temmuz 2021, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Cyle Larin, turnuvada 2. maçtaki 3 golünü attı. İlk maçta Martinique karşısında da 1 gol atan oyuncu, 2021 yılını muhteşem geçirmeye devam ediyor.
2020-2021 sezonunun başından bu yana 53 maça çıkan Larin, 33 gol attı. Beşiktaş formasıyla sezonu 23 golle tamamlayan oyuncu, milli takımda da formunu sürdürüyor.
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