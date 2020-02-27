Türkiye CZN Burak'ın annesi tahliye edildi

CZN Burak'ın annesi tahliye edildi

Türkiye

CZN Burak'ın annesi tahliye edildi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan, aralarında CZN Burak'ın annesi Didem B.'nin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda "İcbar suretiyle irtikap" suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açılan sanıklardan CZN Burak'ın annesi Didem B. tahliye edildi.

27 Şubat 2020, Perşembe 21:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 8 Şubat tarihinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında rüşvet alan kişilere aracılık ettiği belirlenen aralarında sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın annesi Didem B., eşi Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Didem B.'nin tahliye edilmesine karar verildi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tensip zaptında tutuklu sanık Didem B.'nin tahliye edilmesine karar verildi. Mahkemenin tensip zaptında yer alan tahliye gerekçesinde, sanık Didem B.'nin yüklenen suçun niteliğinin değişme olasılığı bulunduğundan tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Yurt dışına çıkış yasağı

Mahkemece verilen tahliye kararında, Didem B.'nin evine en yakın karakola imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Mahkeme, diğer sanıklar Didem B.'nin eşi olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve Yasin Ş.'nin ise somut kanıtların varlığı, atılı suçun niteliği, dosya kapsamı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

İstanbul (DHA)

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