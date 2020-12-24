Magazin CZN Burak’ın fotoğrafı Burj Khalifa’ya yansıtıldı

CZN Burak’ın fotoğrafı Burj Khalifa’ya yansıtıldı

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CZN Burak’ın fotoğrafı Burj Khalifa’ya yansıtıldı

﻿﻿Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki Burj Khalifa binasına, Dubai ve Orta Doğu’nun en büyük restoranını açan ünlü şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir’in fotoğrafı yansıtıldı.

24 Aralık 2020, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
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CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai’deki restoranın hazırlıklarını tamamladı. 25 Aralık’ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu’nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi. Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa’da ise CZN Burak sürprizi yaşandı.

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Binaya Burak Özdemir’in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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