Türkiye D-100'de dehşet anları! Alev topuna döndü…

D-100'de dehşet anları! Alev topuna döndü…

Türkiye

D-100'de dehşet anları! Alev topuna döndü…

Ataşehir'de, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil alev alıp, yandı. Karayolunda korku dolu anlar yaşanırken, polis ekipleri trafiği durdurdu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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D-100 Karayolu'ndan Kadıköy istikametine seyir halinde olan Cenk Bilgiç’in kullandığı 07 MGH 74 plakalı otomobil, Yenisahra Köprüsü altına geldiğinde aniden alev alıp, yanmaya başladı. Bilgiç, can havliyle oyomobilden inip, alevlere müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek, otomobili sardı.

KADIKÖY İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, araç trafiğini durdurdu. Korkuya neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Bir sürücü, “Motor kısmından alev aldı.Yol kapandı 20 dakikadır bekliyoruz” derken, başka bir sürücü, “Yarım saate yakın oldu. Araba yanıyordu. Allah'tan patlama olmadı” diye konuştu. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / DHA

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