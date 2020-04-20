D 100'de trafik yoğunluğu
Corona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde İstanbul'da D 100 kara yolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
20 Nisan 2020, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 30 büyük şehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00'da sona erdi.
Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde İstanbul'da D 100 kara yolunun Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)