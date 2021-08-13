D-100 Karayolu Perpa Mevkii Mecidiyeköy yönünde, saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 CBB 99 plakalı otomobil sürücüsü önündeki araçları geçmek için sol şeride girmek istedi. Sürücü, direksiyonu sola kırdığı sırada arkadan hızla gelen bir başka otomobille çarpışmamak için sağa yöneldi. Bu sırada, orta şeritten gelen 41 ADR 186 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil daha sonra 35 AUY 435 plakalı cipe vurdu. Hafif ticari araç savrularak bariyere çarparken, zincirleme kazaya neden olan otomobil bir başka otomobile yandan vurarak sürüklemeye başladı. Her iki otomobil bariyere çarparak durabildi.





Aralarında 1.5 yaşında çocuğun da bulunduğu sürücü ve yolcular, zincirleme kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



