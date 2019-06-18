D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi
D-650 karayolu üzerindeki Sakarya-Bilecik yolu Geyve mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.
Aşırı yağış nedeniyle D-650 Karayolu'nda su göleti oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Toprak kayması nedeniyle Geyve istikameti ulaşıma kapandı.
Kapanan yolda yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolda oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.
SAKARYA (İHA)