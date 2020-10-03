D-Smart, Saran Group işbirliği ile spor içeriğini daha da güçlendirdi

D-Smart'ın zengin spor içeriği artmaya devam ediyor. S Sport ile İngiltere Premier Ligi’den NBA’e, Formula 1’den MotoGP’ye kadar birçok özel spor içeriğini izleyiciyle buluşturan D- Smart, şimdi de futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga başta olmak üzere NFL, Wimbledon, NCAA gibi birçok premium spor içeriğini S Sport2 ile sporseverlere sunuyor.

Abonelerine en geniş ve çeşitli içeriği sunma vizyonuyla hareket eden D-Smart, sürekli gelişen bir yelpazeyle izleyicisine ulaşıyor. Sporda da tek boyutlu yayın anlayışıyla hareket etmeden, dünyanın dört bir yanından, en yüksek heyecana sahne olan ligleri ve turnuvaları etkili bir yayın anlayışıyla ekranlara taşıyor. Değişen yayın teknolojilerine hızla uyum sağlayan D-Smart, sporun heyecanını D-Smart GO ile abonelerine farklı cihazlar üzerinden yaşatıyor. D-Smart, Saran Group işbirliğinin gelişimi ile spor konusunda eşsiz bir seçki sunuyor.

Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport’un geniş yayın yelpazesinde, İngiltere Premier Ligi, NBA, Formula 1, MotoGP, ATP 500, Copa Libertadores, Copa Sud Americana, Barça TV, Bayern TV, Dünyadan Plaj Voleybolu Maçları, UFC, WWE ve RAW Dövüş Sporları, Monster Jam, FIS, X Games, The World's Strongest Man, FIA Rallycross, Formula E: Street Racers gibi ekstrem sporların yanı sıra spor dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, futbol ve basketbol branşlarında stüdyo programları yer alıyor.

Yayın hayatına Mart 2019’da başlayan S Sport2 ise, Bundesliga ve Bundesliga 2 Ligi, Portekiz Süper Ligi, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi, Diamond League, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi daha fazla premium spor içeriğini izleyiciyle buluşturuyor.



